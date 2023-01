Spazi outdoor: sempre più gettonate le verande in alluminio

Accrescere le dimensioni della casa, senza essere costretti ad intraprendere lunghi e costosi lavori edili: per tutti coloro che condividono questo desiderio, le verande in alluminio rappresentano la migliore risposta in termini di praticità, comfort e convenienza.

I tempi di progettazione e installazione di una veranda in alluminio sono abbastanza brevi. In più, a fronte di una spesa contenuta, è possibile realizzare una struttura solida e duratura, in grado di valorizzare sia il giardino, sia l’immobile nella sua complessità.

A seconda del periodo dell’anno, oltre che dell’arredamento scelto, l’ambiente si trasforma in un comodo soggiorno con vista sulla natura, in una fresca sala da pranzo per la stagione estiva, in un’area relax per leggere, ricevere gli ospiti o dedicarsi al fai-da-te.

Le pareti vetrate, dotate di porte e finestre scorrevoli, facilitano la ventilazione nei mesi più caldi e permettono di isolare termicamente l’interno durante l’inverno o in caso di intemperie.

Naturalmente, per disporre di uno spazio accogliente, sicuro e funzionale è necessario orientarsi verso strutture di qualità, come le verande in alluminio Akena, vera e propria azienda di riferimento del settore a livello europeo.

Luminose e versatili, le verande di AKENA lasciano piena libertà in fatto di misure, design e colori, così da integrarsi in maniera ottimale in ogni contesto e adattarsi ai più differenti utilizzi.



Come scegliere il design della veranda?

Quella relativa alla progettazione della veranda è, probabilmente, la fase più stimolante dell’intera operazione. Si tratta, infatti, di un’occasione per dare impulso alla propria creatività e dare un tocco personale al risultato finale. Quali sono le principali soluzioni?

Veranda con tetto dritto : il modello più semplice tra tutti, costituito da un’unica falda perpendicolare alle pareti o, meglio, leggermente inclinata, in modo da agevolare lo scorrimento dell’acqua piovana ed evitare accumuli di neve, grandine, foglie, ecc;

: il modello più semplice tra tutti, costituito da un’unica falda perpendicolare alle pareti o, meglio, leggermente inclinata, in modo da agevolare lo scorrimento dell’acqua piovana ed evitare accumuli di neve, grandine, foglie, ecc; Veranda a doppia pendenza : questa tipologia è caratterizzata dal tetto spiovente a doppia falda, che dona alla struttura un aspetto simile a quello di una capanna. Una deliziosa casetta in vetro, visivamente distaccata rispetto all’edificio principale;

: questa tipologia è caratterizzata dal tetto spiovente a doppia falda, che dona alla struttura un aspetto simile a quello di una capanna. Una deliziosa casetta in vetro, visivamente distaccata rispetto all’edificio principale; Veranda vittoriana: questo genere di struttura strizza l’occhio alle costruzioni tipiche del Diciannovesimo secolo. L’elemento più particolare è, senza dubbio, il tetto, composto da tanti pannelli – dalla forma rettangolare o a spicchio – disposti a semicerchio. La veranda ideale per una villa elegante, arredata in stile classico, o per una casetta rustica.

I modelli descritti, comunque, rappresentano soltanto il punto di partenza, l’idea che sta alla base della veranda completa, personalizzabile anche nei colori e nelle finiture.



Come scegliere i colori e le finiture?

Bianco classico o panna, grigio scuro, marrone: la tonalità della veranda è, anch’essa, adattabile ai colori presenti nell’edificio.

Per una resa ottimale, infatti, si consiglia di scegliere una finitura molto simile a quella degli infissi e/o della facciata: l’effetto risulterà più armonico e ordinato, senza contrasti evidenti rispetto al resto della casa. Tuttavia, per chi predilige le soluzioni audaci, una colorazione accesa – rosso, azzurro, ecc. – può conferire quel tocco di originalità in più.



Illuminazione e protezione dal sole

Chi desidera rendere la veranda ancora più confortevole, in modo da usufruire del nuovo ambiente nelle giornate più calde, come pure nelle ore serali e notturne, può aggiungere un sistema sia di illuminazione LED che di schermatura per la luce solare.

L’ombreggiatura si ottiene con l’installazione di frangisole – apribili all’occorrenza – o con un materiale innovativo che, premendo il pulsante di attivazione, assume una finitura opaca che blocca i raggi UV.