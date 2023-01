Ventimiglia: scontro fra quattro mezzi a largo Torino, diversi feriti e traffico semi paralizzato

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nella tarda mattinata di oggi per due distinti incidenti stradali. Il primo si è verificato nella zona di largo Torino a Ventimiglia.

Si sono scontrati diversi mezzi e, sul posto, sono intervenuti i pompieri del distaccamento frontaliero oltre al personale medico del 118 e ad alcune ambulanze. Quattro in totale i feriti, tre trasferiti in ospedale in codice giallo di media gravità e uno in codice verde.

Il secondo intervento, questa volta dei pompieri di Sanremo, in strada Senatore Ernesto Marsaglia, poco prima di Pian della Castagna. Un’auto si è ribaltata ma, fortunatamente, all’arrivo dei Vigili del Fuoco il conducente era già fuori dal mezzo.