Sanremo piange Alfredo Schiavi: morto a 96 anni lo storico partigiano e attivista

Il mondo della politica sanremese è in lutto per la morte di Alfredo Schiavi, 96 anni, storico partigiano e attivista sanremese.

Volontario CGIL e sanremese d'adozione, Schiavi per anni si è impegnato al fianco della sinistra sanremese nelle battaglie di piazza e non solo. Storici i suoi slogan e i cartelli con i quali orgogliosamente sfilava come uomo-sandwich per le strade della città. Rispettato da tutti, anche dagli avversari, ha segnato la storia della politica cittadina sino ai suoi ultimi giorni.

Il Circolo di Rifondazione Comunista Sanremo Taggia 'Valeria Faraldi' ha ricordato "La scomparsa di un grande uomo, partigiano e compagno di diverse battaglie, Alfredo Schiavi. Il nostro circolo esprime la totale solidarietà alla famiglia ed alla Sezione ANPI".



Alla famiglia di Alfredo Schiavi vanno le sentite condoglianze da tutta la redazione di SanremoNews.