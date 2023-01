Vallecrosia: festeggiati i 100 anni di Maria Satue Buisan, nata sui Pirenei e ospite di 'Casa Rachele'

La Rsa Casa Rachele di Vallecrosia ha festeggiato i 100 anni di Maria Satue Buisan, ‘Tia Marieta’ in spagnolo, ospite da marzo 2021.

Maria è nata in un paese nei Pirenei aragonesi, la più giovane di tre sorelle. La nipote Silvia ha raccontato che era una bambina molto vicina alla famiglia, aiutava nelle faccende domestiche e nella cura degli animali. Assieme al cugino Rosario, amico di giochi, era molto vivace. Ha sempre raccontato delle ‘marachelle’, come indossare le scarpe della feste delle sorelle per imitare i grandi, oppure bere il caffè di nascosto, ma venivano sempre scoperti perché in casa si diffondeva il profumo.

Con la guerra civile la famiglia fu costretta a lasciare la Spagna e dirigersi verso la Francia, quando tutto fu passato la famiglia decise di tornare, mentre Maria rimase con la famiglia Montì, dove venne trattata come una figlia. Lì ebbe l’opportunità di scoprire e studiare arte, letteratura, musiche e opere varie. Diventando una donna colta dal carattere sempre dolce e amorevole.

A Casa Rachele, ha sempre dimostrato di amare la tranquillità. Anche se di poche parole le piace molto chiacchierare con le amiche che la vengono a trovare. Maria è stata festeggiata dal personale e da tutti gli altri ospiti della RSA con una buonissima e bellissima torta preparata dalle cuoche della struttura. Durante i festeggiamenti, il presidente Rocco Noto ha consegnato una pergamena con la Benedizione Apostolica fatta recapitare, per l’occasione, dal Santo Padre Francesco e una lettera emozionante da parte della nipote Silvia, che si trova in Spagna.