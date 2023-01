Sanremo: chiusura al traffico nel centro per il Festival, ecco le modifiche per la raccolta dei rifiuti

In occasione della chiusura al traffico di piazza Colombo e di corso Garibaldi (fronte Palafiori), a partire dal 20 gennaio i servizi di raccolta pomeridiani per le utenze non domestiche subiranno le una serie di modifiche.

Utenze non domestiche di piazza Colombo:

- le raccolte pomeridiane sono sospese a partire dal 20 gennaio

- dal 20 gennaio al 12 febbraio i rifiuti (di tutte le tipologie) dovranno essere conferiti all’ecopunto di via San Francesco con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 20. La domenica dalle 8 alle 20.