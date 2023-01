Sanremo: al via “La Nuova Corrente”, la rubrica curata dai ragazzi del Liceo ‘Cassini’

Prende il via oggi sulle pagine di SanremoNews “La Nuova Corrente”, la rubrica curata dai ragazzi del Liceo ‘Cassini’ con il coordinamento della prof. Patrizia Milanese. Lo spazio ospitato sulle nostre pagine prende il nome dal giornale web del Liceo curato interamente dai ragazzi e disponibile su Instagram e Facebook.

Ogni settimana la redazione de “La Nuova Corrente”, in collaborazione con SanremoNews, produrrà tre articoli per raccontare la città e anche per analizzare temi di attualità nazionali e internazionali. Gli articoli sono interamente realizzati dai ragazzi de “La Nuova Corrente” in un lavoro condiviso con SanremoNews e saranno disponibili sulle nostre pagine e su Instagram.

Gli studenti coinvolti nel progetto “La Nuova Corrente” e coordinati dalla prof. Patrizia Milanese sono: Paola Almerighi, Elena Campagnoli, Federico D’Alessandro, Alice Dieni, Vladimir Maffei, Sol Feraud, Virginia Fidanza, Gabriele Fognini, Francesco Gabardi, Eugenia Ruffo, Arianna Spitali, Edoardo Staltari, Simone Starita.

Segui “La Nuova Corrente” su Instagram e Facebook.