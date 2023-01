Festival di Sanremo 2023, i Måneskin tornano all'Ariston come super ospiti della terza serata

I Måneskin saranno i super ospiti della terza serata dell'edizione 2023 del Festival della Canzone Italiana. Lo annuncia Amadeus, direttore artistico e presentatore di Sanremo 2023, che, secondo indiscrezioni, domani sarà per la prima volta nella città dei fiori in vista della kermesse canora matuziana.

Nei giorni scorsi Amadeus aveva annunciato gli ospiti musicali del palco di piazza Colombo scegliendo i social network e, nella fattispecie Tik Tok. E’ tornato invece oggi nella più sobria scena del Tg nazionale delle 20, durante il quale ha svelato gli ospiti della terza serata: i vincitori dell'edizione 2021, che torneranno così sul palco dell'Ariston.

"Questi ragazzi sono davvero i numeri uno al mondo, ormai non si fermano più" - dice Amadeus durante il Tg1 - "Oggi è proprio il giorno dell'uscita del nuovo album, poi partiranno per i Grammy e infine nella serata di giovedì saranno al Festival di Sanremo, faranno esplodere l'Ariston. Per me Sanremo è fortemente legato a loro perché fanno qualcosa di pazzesco e sono amati. Sanremo ha una marcia in più quando ci sono i Måneskin".

"Non vediamo l'ora di tornare a Sanremo, ci speravamo e Amadeus ci ha invitato" - commentano i Måneskin - "Ci siamo sposati a Roma perché rimane il nostro posto del cuore".

I Måneskin sono un gruppo musicale rock italiano formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Hanno raggiunto la notorietà in Italia nel 2017 in seguito alla partecipazione all'undicesima edizione di X Factor, grazie alla quale, pur essendosi classificati secondi, hanno firmato un contratto con l'etichetta discografica Sony Music, pubblicando l'EP Chosen nello stesso anno. L'anno seguente è uscito l'album di debutto Il ballo della vita, contenente il singolo Torna a casa, che ha consacrato il gruppo a livello nazionale, permettendo di intraprendere un'estesa tournée da tutto esaurito. Nel 2021 è stato pubblicato il secondo album Teatro d'ira - Vol. I, contenente il brano Zitti e buoni, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell'Eurovision Song Contest, raccogliendo l'eredità di Toto Cutugno ultimo italiano ad averlo vinto. Il successo all'Eurovision ha permesso ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, facendo sì che diversi brani della loro discografia entrassero nelle classifiche internazionali. Oggi è uscito il loro ultimo disco "Rush!" che sta già avendo un grande successo.