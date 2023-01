Ventimiglia: danni alla passeggiata a sbalzo, Forza Italia punta il dito contro Scullino “Ecco a cosa porta l’ambizione sfrenata di un solo uomo al comando”

“Ecco a cosa porta l’ambizione sfrenata di un solo uomo al comando, in cerca unicamente di rapido quanto effimero consenso elettoral popolare”. Così interviene il direttivo cittadino di Forza Italia in merito ai danni patiti dalla passeggiata a sbalzo a seguito della mareggiata dei giorni scorsi.



“Un’opera voluta da lui e dal suo staff e costata ben 1,5 milioni di euro - aggiungono dal partito - progettata direttamente come la voleva lui, senza buonsenso, costosissima prima da costruire e poi da mantenere, e a oggi dimostratasi anche di fatto pericolosa e rapidamente deperibile. Un’opera pubblica ancora da finire di pagare. Ora per rimetterla a posto bussiamo per l’ennesima volta a un istituto di credito?”.



“E ora una riflessione rivolta al commissario prefettizio sull’opportunità di realizzare il nuovo tratto da via Tacito a via Dante alla ‘modica’ cifra di 2 milioni di euro - concludono da Forza Italia - perché di denaro pubblico ne abbiamo già sprecato abbastanza per aver cura degli ormai famosi ‘particolari’. Scullino docet. Sullo show acchiappa consenso fatto di opere pubbliche a debito e spazzini rincorsi a favor di fotocamera è venuta l’ora che scenda il sipario”.