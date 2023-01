Bordighera: giovedì prossimo al via la rassegna di film d'essai con l'associazione 'Oltre il Cristallo'

Giovedì 26 gennaio ritorna la rassegna organizzata dall’associazione ‘Oltre il Cristallo’, al Cinema Olimpia Liberty di Bordighera.

Verranno proposti 9 film d’essai, ognuno dei quali ha ottenuto un riconoscimento internazionale e non è ancora stato presentato nella nostra zona. "In questo modo - evidenziano gli organizzatori - pensiamo di soddisfare la voglia di cinema di qualità dei nostri soci e dei tanti amici che frequentano i nostri giovedì cinematografici".

Il primo giovedì del mese sarà dedicato, nella proiezione pomeridiana (ore 18) al film nella sua versione originale in lingua inglese; alla sera (ore 21) lo stesso film sarà proiettato nella versione doppiata in lingua italiana. Il terzo giovedì del mese il film sarà presentato in lingua italiana in entrambe le proiezioni.

Giovedì sarà proiettato ‘Le buone stelle’ di Kore'eda Hirokazu.