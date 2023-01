Ventimiglia: ferito in mezzo alla strada, sarebbe stato rapinato e buttato giù da un casolare di Mortola

Un uomo di 30 anni è stato trovato, ieri sera poco prima della mezzanotte, in mezzo alla strada vicino a frazione Mortola di Ventimiglia, con una frattura scomposta a un braccio e forti dolori alle gambe.

Ai soccorritori ha raccontato di essere stato buttato dal secondo piano di un casolare abbandonato nella zona, da quattro magrebini che lo avrebbero anche rapinato. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 con ‘Alfa 3’, insieme alla Croce Azzurra di Vallecrosia e gli agenti del Commissariato.

Il 30enne è stato portato in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità mentre gli agenti del Commissariato svolgono indagini per risalire ai presunti colpevoli.