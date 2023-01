Triora: incendio nel magazzino del bar Vecchi Ricordi, Di Fazio "Potrebbe essere doloso, in passato beghe di paese"

L'incendio avvenuto stanotte a Triora potrebbe essere di matrice dolosa. Le fiamme hanno interessato un bancale con alcuni fusti di birra che si trovavano all'interno di una intercapedine in uso al bar Vecchi Ricordi, di Ramona Bruno, moglie del sindaco Massimo Di Fazio.

E' stato il primo cittadino ad intervenire per spegnere le fiamme che rischiavano di divampare anche nel resto del locale in centro Triora. "È successo tutto intorno alle 4.30. A quell'ora mi è arrivata la chiamata che mi avvisava di cosa stava accadendo e sono stato il primo a spegnere le fiamme, insieme al consigliere comunale Fulvio Bianchi che mi ha aiutato" - racconta Di Fazio da noi raggiunto al telefono.



"Certo ci sono stati molti danni, in particolare all'impianto elettrico e alla fognatura condominiale. - aggiunge - Quanto accaduto potrebbe essere riconducibile ad alcune beghe di paese ma è difficile pensare che si tratti di questo. Dagli accertamenti fatti dai Vigili del Fuoco non viene escluso il dolo e rimaniamo in attesa fiduciosi del lavoro di indagine da parte delle forze dell'ordine".