A causa di un guasto interno alle linee elettriche, l’Ufficio Relazioni col Pubblico (Urp) dell’Asl 1 Imperiese è momentaneamente irraggiungibile tramite i consueti canali (posta elettronica e telefono).

“I nostri tecnici sono al lavoro – evidenzia l’azienda sanitaria locale - per risolvere il guasto e per tornare operativi quanto prima. Ci scusiamo per il disagio”.