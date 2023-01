Shoah, Berrino (FdI): “Incentivare i giovani alla presa di coscienza di ciò che è stato”

”Fratelli d'Italia vota convintamente a favore dell'incremento dei fondi della legge che istituisce i viaggi della memoria perché siamo convinti che ciò che realmente sia utile alle giovani generazioni sia prendere davvero coscienza di ciò che la Shoah è stata affinché simili tragedie non si debbano più ripetere. I viaggi devono costituire un'occasione non per andare a fare una gita da cui tornare con delle foto ma per effettuare un percorso silenziosamente, senza parlare tra loro, per avere piena contezza di ciò che accadde in quegli terribili anni. Cogliere i segnali con coscienza e con paura per evitare il ripetersi dei rischi della repressione”.

Lo afferma in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.