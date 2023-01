Sono tornati i 'Sanremezzi'? Inscenata una cena segreta in chiave politica ma alla fine era la solita goliardata (Foto)

Una cena tra politici, ex politici e imprenditori. Con loro anche un giornalista ma mancava l’Assessore. Con la solita loro goliardia di sempre, si sono riuniti attorno a un tavolo ieri sera, i ‘Sanremezzi’.

I più giovani, forse, non sanno nemmeno chi sono ma, negli anni ’90 hanno addirittura sfiorato la possibilità di finire in Rai, grazie al divertimento che riuscivano ad offrire alla città di Sanremo, con le loro gag, seppur totalmente in stile dilettantesco.

Tra una ventina di giorni torna il Festival di Sanremo e loro, per alcuni anni portavano in scena la versione ‘e mezzo’, una parodia che prendeva spunto dalla kermesse canora e, sul palco dell’Ariston veniva rivisitata in chiave ironica. Partiti in sordina, si sono ritrovati a dover replicare le serate per le troppe richieste di biglietti.

Un successo clamoroso che non era andato avanti solo perché era impossibile riuscire a proporre ogni anno lo spettacolo del ‘Festival e mezzo’ senza togliere tempo a lavoro, famiglia e affetti. Ma chi li ricorda non può farlo che con grande affetto.

E ieri sono riusciti anche a inscenare una cena ‘segreta’ con uno sfondo politico, che va tanto di moda in questo momento. Il fotografo, però, non si è trovato di fronte ad una serata di preparazione alle elezioni, bensì una ‘reunion’ tra vecchi amici di fronte a un buon bicchiere.

Come dicevamo mancava l’Assessore Giuseppe Faraldi che, in perfetto stile goliardico dei ‘Sanremezzi’, è stato sostituito con un manichino ma con pass ‘ufficiale’ Rai. Una serata divertente che ha ricordato gli anni ’90 e non solo.

(Foto di Tonino Bonomo)