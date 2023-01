Ventimiglia, controlli in frontiera creano lunghe code: disagi per i frontalieri (Foto)

Lunghe code creano disagi ai frontalieri. È successo questa mattina, dopo le 7, a Ventimiglia. I controlli da parte delle autorità francesi alla frontiera al valico di Ponte San Ludovico per non fare entrare i migranti hanno infatti creato lunghe code che hanno di conseguenza bloccato i frontalieri, che si recavano al lavoro, per più di venti minuti.

“Sono controlli casuali, a volte capita che si mettono lì e fermano per mezz’ora o per un’ora tutti quanti per fare controlli e poi successivamente fanno scorrere le auto. Una situazione che si verifica però solo alla frontiera giù, nelle altre frontiere infatti si riesce a passare tranquillamente“ - commenta Roberto Parodi, segretario dell’associazione Fai, Frontalieri autonomi intemeli.

“Non sono controlli giornalieri, è una situazione stabile. Non è il problema che avevamo gli scorsi anni caratterizzati dal ripetersi continuo di controlli a tappeto che duravano due ore e mezza. Ora va a momenti e purtroppo se uno capita nel momento che fanno i controlli si crea una coda, che va dai dieci ai venti minuti” - fa sapere Parodi - “Non si può fare niente, anche perché tutti passano dalla stessa frontiera, l’unica ‘soluzione’ è passare dalle altre frontiere”.