Sanremo: vento forte in tutta la provincia: ordinanza del Sindaco, chiusi parchi e giardini per tutta la giornata

Il forte vento che sta imperversando in queste ore in tutta la provincia e che, molto probabilmente, andrà avanti anche domani, ha portato all’ordinanza del Sindaco di Sanremo di chiusura di parchi, giardini ed aree gioco della città dei fiori, per evitare pericoli per gli utilizzatori.

La chiusura decisa per oggi andrà avanti fino alle cessate condizioni meteorologiche di vento di burrasca. Nell’ordinanza il Sindaco ha evidenziato una serie di raccomandazioni ai cittadini:

- evitare, se possibile, di sostare all’aperto, specialmente nelle zone maggiormente esposte al vento;

- cercare e prediligere luoghi riparati, evitando così l’eventuale caduta di oggetti;

- prestare attenzione alle strutture mobili quali tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee;

- evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami (anche di importanti dimensioni) o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade;

- prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli.