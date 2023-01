E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 18 l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia. All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, il piano dell’area omogenea imperiese per la gestione dei rifiuti e, in particolare il parere sulla modifica dei bacini di affidamenti.

Sempre in tema di rifiuti, sarà espresso il parere sulle gestione di quelli non pericolosi, nel periodo antecedente la costruzione dell’impianto unico di Colli.