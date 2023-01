Imperia: sono aperti i corsi per 'Assistente Bagnanti', la prova di idoneità si svolgerà il 23 gennaio presso la piscina comunale Felice Cascione

La sezione Federazione Italiana Nuoto (FIN) di Imperia, organizza un corso per ‘Assistenti Bagnanti Piscina’. Per poter accedere al corso è necessario partecipare ad una prova di idoneità. La prova si terrà lunedì 23 gennaio alle 19 presso la piscina Comunale Felice Cascione.

Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 16 anni. Per essere ammessi al corso bisognerà superare la prova di idoneità che attesti la buona pratica al nuoto. Il corso consente di conseguire prima il patentino da Assistente Bagnanti per piscina e successivamente quello per il mare. Il tesserino rilasciato sarà valido a livello internazionale.