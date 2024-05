Intervista a Simona Bencini dei Dirotta Su Cuba oggi su Radio Onda Ligure 101

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei grandi personaggi della musica italiana. L’ospite di oggi sarà Simona Bencini, cantante dei Dirotta Su Cuba.



L’intervista sarà l’occasione per festeggiare i 30 anni dal debutto della band che nell’estate del 1994 pubblicava il singolo 'Gelosia' e per presentare la nuova versione del brano remixata dal dj Tommy Vee e il loro nuovo tour 'Gelosia 30 Bday - Let’s celebrate Tour' che vedrà il gruppo protagonista con il consueto groove e con arrangiamenti sempre più ricercati.



L’intervista andrà in onda alle 13.10 nel corso del programma 'Liguria in onda' condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.