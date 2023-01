Sanremo: restyling del porto vecchio, è attesa per il 26 gennaio la decisione del Consiglio di Stato

Dovrebbe arrivare il 26 gennaio prossimo la decisione del Consiglio di Stato, al quale ha ricorso il Comune di Sanremo, che ha dato mandato all’avvocato Riccardo Maoli di Genova, dopo la sentenza del Tar di Genova (QUI), che ha accettato il ricorso della ‘Porto di Sanremo’ sul caso del restyling di porto vecchio.

Subito dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Tar (QUI) sul ricorso presentato dalla Porto San Francesco, contro la delibera di ‘Pubblica utilità’ per il restyling del porto vecchio, il Sindaco Biancheri ha preso atto dell’espressione del Tribunale e, in particolare, della decisione di salvaguardare l’attività svolta nell’iter procedimentale, in virtù di quella strategicità del progetto di riqualificazione del bacino portuale e del fronte mare che l’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto.

Del caso relativo al porto vecchio si parla molto in città e, come sempre in questi casi, si creano i ‘partiti’ del pro e contro la sentenza del Tar. Ascoltando soprattutto le associazioni di categoria e commerciali della città sono molti quelli che non hanno gradito lo stop all’iter che dovrebbe portare ai lavori sull’intera zona portuale, che potrebbe essere radicalmente modificata, fino alla zona della movida.

Alcuni sostengono che, effettivamente, qualche problema nel progetto esiste ma anche come l’intervento possa diventare risolutivo per la riqualificazione del centro città, che potrebbe avere uno sbocco sul mare, con la rivalutazione dei diversi locali di corso Nazario Sauro, senza dimenticare il noto progetto del tunnel che, se da una parte potrebbe aiutare la viabilità di via Nino Bixio e, dall’altra, è una delle più importanti preoccupazioni di chi è contro il progetto.

Il 26 gennaio potrebbe essere sospesa la decisione del Tar da parte del Consiglio di Stato e, in quel modo, sarebbe possibile per il Comune poter riprendere il cammino della procedura. Il tutto a pochi giorni dal Festival della canzone, la manifestazione più importante dell’interno anno.