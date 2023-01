Sanremo: numeri da record per la biblioteca, prestiti raddoppiati e boom di presenze

Durante il periodo natalizio, la biblioteca di Sanremo ha registrato numeri da record, con prestiti librari raddoppiati e boom di presenze. Tra Natale e l’Epifania, le sale della biblioteca sono state occupate per la loro capienza massima, con un transito di circa un centinaio di persone al giorno e un picco di 143 registrato il 5 gennaio.



Numeri in crescita anche per i prestiti librari: 411 contro, ad esempio, i 220 dell’anno precedente. Inoltre, a dicembre i prestiti esterni sono aumentati di circa 200 unità rispetto ad ottobre, mese ritenuto indicativo per l’apertura delle scuole: 989 (dicembre), 766 (ottobre). Da ottobre si è reso necessario l'ampliamento dell’orario di apertura al pubblico della biblioteca: dal lunedì al venerdì, 8.45 – 18.30; sabato, 8.45 -13.



Soddisfatta l'assessore alla cultura, Silvana Ormea: “Il periodo natalizio ha fatto registrare numeri importanti in biblioteca per l’affluenza di persone, soprattutto giovani studenti, che hanno trovato un punto di riferimento accogliente e funzionale in cui studiare. Ringrazio il personale, anche volontario, per la disponibilità, l’impegno e il lavoro svolto sempre con professionalità e attenzione, che ha permesso di raggiungere questo risultato davvero significativo”.