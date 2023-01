Bordighera: per ripristino asfalto, temporaneamente spostato l’ulivo in vaso all’angolo tra via Marconi e corso Europa

Sarà a breve spostato l’ulivo in vaso che ad oggi si trova all’angolo tra via Marconi e corso Europa a Bordighera; questo per consentire il ripristino dell’asfalto a seguito di lavori a cura di Telecom nella stessa via Marconi e in ottica di pianificazione del verde pubblico cittadino.

L’esemplare sarà temporaneamente posto in piazza Mazzini. Si prevede che la sua sede definitiva sarà nella nuova aiuola che verrà creata nella limitrofa piazza Cesare Battisti, oggetto di un progetto di restyling che è già stato approvato in Giunta nella fase di studio di fattibilità - definitivo e che attualmente è sottoposto per autorizzazione alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Liguria.