Sanremo: lettrice segnala situazione di pericolo per i pedoni in via Duca degli Abruzzi

"In via Duca degli Abruzzi è sempre più complicato è pericoloso camminare lungo la strada: macchine parcheggiate sul mini marciapiede è in prossimità di una curva, rami di bouganville che sporgono sulla carreggiata. Grazie per il tempo che dedicate alle nostre segnalazioni con la speranza che qualcosa possa cambiare.



Adelina Condemi".