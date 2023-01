Coronavirus: numeri in netta discesa anche oggi in Liguria e in provincia, tasso di positività al 5%

Anche oggi numeri in miglioramento per il Covid in Liguria. Come ogni lunedì c’è un netto calo di casi e di tamponi eseguiti ma, soprattutto, è il tasso di positività a scendere decisamente.

Oggi i casi sono stati 59, dei quali 7 in provincia di Imperia, 15 nel savonese, 28 a Genova e 8 a La Spezia. I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 1.043 dei quali 191 molecolari e 852 antigenici rapidi.

Tasso di positività in netto calo, al 5,65%. Stabili i ricoverati in regione, 324, dei quali 8 (+1) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 35 (-2), dei quali 2 (-1) in terapia intensiva.

Tornano a calare le persone in isolamento domiciliare: sono 3.838 (-172).

Sotto il bollettino completo.