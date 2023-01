Sanremo: approvato il progetto, il campo da baseball a Pian di Poma avrà nuovi spogliatoi e uffici

Nuovi spogliatoi, bar e uffici per il Sanremo Baseball, a fianco del campo di Pian di Poma in quella che, insieme al Palazzetto e agli altri impianti, sta diventando sempre più la ‘Cittadella dello sport’.

Il Comune matuziano, infatti, ha affidato alla ‘Sportium Srl’ di Milano l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per la demolizione dei prefabbricati esistenti e la costruzione di spogliatoi e locali per bar e uffici, attigui al ‘diamante’, il campo per giocare a baseball. Per la progettazione il Comune ha previsto una spesa di circa 132mila euro, approvando il quadro economico dell’intervento, che ammonta a due milioni di euro.

Per l’intero lavoro, comprensivo di progettazione, il comune ha presentato una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno. La determina comunale è stata immediatamente pubblicata, visto che l’affidamento della progettazione deve essere fatto entro il 6 febbraio prossimo, pena la perdita del finanziamento.