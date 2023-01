Freddy Colt, la sua orchestra al completo e il poeta Conte: al Club Tenco la presentazione del CD “Time Pavillion”

Domenica alle 17 si terrà il primo appuntamento del ciclo “Venticinque Note” promosso dal Club Tenco presso la propria sede di Sanremo, sul Lungomare Italo Calvino. È in programma per l’occasione la presentazione di un nuovo CD pubblicato dall’etichetta discografica sanremese Mellophonium Multimedia. S’intitola “Time Pavillion, Ritmi sincopati e latini dal Sultanato dello Swing” e ha per protagonisti Freddy Colt e la sua orchestra “Swing Kids”.

Il disco è uscito nelle ultime settimane dell’anno scorso e questa è la prima presentazione nazionale, in un luogo-simbolo della musica di qualità. All’evento interverrà l’intera orchestra di dieci elementi insieme a qualche ospite. Oltre all’illustrazione del progetto artistico, verranno proposti alcuni brani dal vivo, che renderanmno omaggio ad alcune tra le più celebri firme dello Swing e del Jazz italiano: melodie e arrangiamenti firmati da Lelio Luttazzi, Pippo Barzizza, Angelo Giacomazzi, Enzo Ceragioli, Gianni Ferrio, Riz Ortolani e anche il sanremese Demo Bruzzone. Per l’occasione giungerà a Sanremo anche l’arrangiatore principale di questo album, il direttore d’orchestra molisano Antonello Capuano, vincitore del Premio Barzizza 2003 su indicazione del Maestro Ennio Morricone. Ha confermato la sua presenza anche un vero e proprio ospite d’onore: il poeta Giuseppe Conte, scrittore tra i più significativi a livello nazionale e internazionale, che è appassionato di questa musica e ha scritto le “note di copertina” del disco.

Il maestro Freddy Colt, pianista, arrangiatore, mandolinista e “chef d’orchestra” si occupa da oltre trent’anni della riscoperta del repertorio italiano sincopato, mediante spettacoli, trasmissioni radiofoniche, produzioni discografiche e libri. Ha contribuito a tener viva la memoria sul valore artistico di personaggi come Natalino Otto, Pippo Barzizza, Fred Buscaglione, Ernesto Bonino, Lelio Luttazzi e molti altri, ragion per cui è stato appellato “Sultano dello Swing”, ricevendo tra l’altro l’endorsement di Stefano Bollani, nominato nel 2008 “Gran Visir” del Sultanato. La produzione di “Time Pavillion” ha ricevuto invece il sostegno della Fondazione “Lelio Luttazzi” di Roma.

Il disco è già disponibile in due punti vendita di Sanremo (la libreria Sanremolibri di Via Roma e il negozio di dischi e moda Umbertosergio di Piazza Cassini) e fin d’ora può essere ordinato, al prezzo di € 15, sul sito www.mellophonium.it/multimedia.