Il boom degli integratori per la salute

In Italia oltre 32 milioni di Italiani hanno assunto o utilizzano con regolarità integratori naturali. Il desiderio di preservare la propria salute e proteggersi dall’attacco di virus e batteri che negli ultimi tempi hanno fatto tanto parlare di sé stanno alla base della maggiore propensione delle persone nell’assumere prodotti a base naturale.

A tal proposito si è registrato anche un aumento nella richiesta di questo tipo di prodotti, oltre ai farmaci da banco, presso le farmacie online.

Una farmacia online presenta infatti diversi vantaggi, tra cui il risparmio economico, la semplicità nell’effettuare un ordine e l’assenza dell’imbarazzo nel dover chiedere al farmacista prodotti che rientrano nella sfera “sensibile” come quella sessuale.

Quali sono i prodotti più richiesti in assoluto?

Integratori per l’immunità

La pandemia di Covid ha accresciuto la sensibilità delle persone nel mantenere in buono stato il proprio sistema immunitario. È infatti cresciuto considerevolmente l’utilizzo di prodotti a base di vitamina C o concentrati di altre vitamine in grado di stimolare il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Integratori sessuali

Questa categoria rientra fra le più richieste in assoluto, soprattutto sulle piattaforme online. Il motivo lo abbiamo accennato. Può rivelarsi imbarazzante per una persona chiedere un integratore sessuale, un prodotto per migliorare le proprie prestazioni o per aumentare il testosterone. Le farmacie online preservano l’anonimato del cliente, che si sente più a suo agio nell’eseguire questo genere di acquisti.

Integratori per dormire

A grande richiesta ci sono anche gli integratori di Melatonina combinata con estratti di piante dall’effetto rilassante. Questi prodotti vengono in aiuto di chi fa fatica a prendere sonno o non riesce a beneficiare di un sonno di qualità. I disturbi del sonno sono molto comuni. Situazioni particolarmente stressanti e che provocano ansietà, cattive abitudini e altri motivi sono alla base di un sonno di scarsa qualità. Questi integratori non sono certamente miracolosi ma possono indurre il rilassamento e facilitare un sonno di qualità.

Cosmetici e prodotti per la pelle

Il benessere passa anche dalla cura della persona, dall’importanza di piacersi. Detergenti e creme specifici per alcuni tipi di pelle possono aiutare a mantenere la pelle pulita, elastica e giovane.

Prodotti dimagranti

Chi non ha desiderato ritrovare il peso forma velocemente e senza troppi sforzi. Non bisogna però lasciarsi ingannare. Benché alcuni integratori possano offrire un aiuto nella perdita di peso, non esistono prodotti miracolosi. Questi prodotti devono accompagnare infatti una dieta sana ed equilibrata, oltre che l’esercizio fisico adeguato che tenga conto dell’età e dello stato di salute della persona.

Gli integratori dimagranti possono combinare uno o più effetti diversi, tra cui quello di accelerare il metabolismo, ridurre l’appetito o limitare l’assorbimento di alcuni nutrienti.

Ultime considerazioni

Gli esperti raccomandano comunque di non considerare gli integratori naturali come completamente innocui. Come per tutte le cose, è necessario essere equilibrati nei consumi, senza andare agli eccessi, per evitare effetti indesiderati. È importante inoltre saper leggere i segnali lanciati dal nostro corpo per interromperne l’assunzione quando si rivela necessario.