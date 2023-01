Scarichi Honda, come migliorare le prestazioni della tua moto

Gli scarichi per moto Honda consentono ai modelli prodotti dalla famosa casa automobilistica giapponese di migliorare le proprie prestazioni in modo sensibile, per giunta a un costo tutto sommato accessibile. Ovviamente, il riferimento è agli scarichi sportivi, allorché omologati e quindi legittimati a percorrere le strade urbane.

Ne parliamo qui, approfondendo l’impatto che gli scarichi sportivi esercitano sulle performance e fornendo qualche indicazione utile per trovare un buon rivenditore di scarichi moto Honda.

Perché acquistare gli scarichi sportivi

Acquistare e installare uno scarico sportivo è una soluzione efficace per migliorare performance e comfort della propria moto senza spendere cifre insostenibili. D'altronde, gli scarichi sportivi rappresentano risorse di primo piano per chi vuole procedere con il soft tuning, e quindi con un'attività di personalizzazione che infatti sulle prestazioni senza rivoluzionare sul piano estetico è impiantistico il veicolo, e soprattutto rimanendo entro i limiti di legge.

Ma quali sono nello specifico i vantaggi che lo scarico sportivo apporta? Ecco una panoramica.

Miglioramento del sound. Gli scarichi sportivi aumentano la produzione acustica e anche la qualità del suono, rendendolo più aggressivo e suggestivo.

Miglioramento delle performance. La gestione dei fumi è ottimale e ciò garantisce una esperienza di guida migliore, soprattutto in fase di accelerazione e durante le curve.

Riduzione dei consumi. Di nuovo, l'ottimale gestione dei fumi diminuisce il carburante necessario a movimentare il veicolo. Le differenze si avvertono soprattutto durante gli alti regimi.

Maggiore comfort. Ancora una volta, la gestione dei fumi riduce il calore degli stessi, e ciò va a tutto vantaggio di chi siede "dietro".

A proposito degli scarichi sportivi, è bene fare una precisazione. A dispetto di quanto suggerisca di immaginario collettivo, non si pongono al di fuori della legge sull'inquinamento acustico. Anche qualora, di default, producessero un numero di decibel superiore al consentito, questi verrebbero ridotti grazie al DB killer, una sorta di silenziatore installato in dotazione allo scarico stesso. In tal modo, il sound risulterebbe più alto ma pienamente legale.

Ovviamente, queste dinamiche riguardano solamente i rivenditori onesti, che mettono a disposizione solo ed esclusivamente scarichi omologati. Per inciso, l'omologazione non coinvolge solo la questione acustica ma anche la gestione dei fumi, che deve rientrare entro alcuni parametri prestabiliti.

Le peculiarità delle moto Honda

Il mercato degli scarichi sportivi è molto florido, dunque si trovano articoli compatibili con quasi tutti i modelli in circolazione. Una discreta quota degli scarichi sportivi si rivolgono proprio ai possessori di moto Honda, è dal canto loro incarnano di default un ideale sportivo, quando non addirittura adventure.

Le prestazioni delle moto Honda sono di norma elevate, l'esperienza di guida è sempre piacevole, il sound richiama al mondo delle corse. Lo stesso si può dire del design, al netto delle oggettive illegittime differenze tra i vari modelli.

Gli scarichi Honda, dunque, rappresentano la soluzione più naturale per migliorare ulteriormente le performance, per far sì che la moto esprime appieno la sua inclinazione naturale.

Come e dove acquistare gli scarichi Honda

Come già accennato, la scelta del rivenditore è fondamentale. Da un lato, affidarsi ai migliori consente di godere di scarichi sportivi pienamente omologati, e quindi evitare sanzioni spiacevoli e spesso pesanti. D'altro canto, significa accedere agli articoli migliori, non solo pienamente compatibili con la propria moto ma anche in grado di aumentare in maniera davvero radicale performance e sound.

Tra i migliori punti vendita in circolazione spicca Moto Sound, che combina la confortevole formula dell'e- commerce con l'attenzione alla soddisfazione dei clienti tipica dei negozi fisici.

Il vero punto di forza di Moto Sound è però l'offerta, che è incredibilmente varia e di qualità. Per quanto concerne gli scarichi Honda mette a disposizione articoli compatibili con i seguenti modelli: AT 125, CMX, XADV, 500 FT, 750 SS, ANF 125, Africa twin, Bali, CB, CBR, CM e CBX, (varie cilindrate), Hornet, Integra, Rucks, SF, SH e altri ancora.

Tutti gli articoli vengono consegnati nel minor tempo possibile, quindi le tempistiche per il loro effettivo godimento sono ridotte. Sullo sfondo, un servizio di assistenza all'avanguardia, che si trasforma molto spesso in una consulenza vera e propria: l'utente viene accompagnato nella fase di valutazione in modo che possa trovare facilmente articolo che faccia al caso suo.

Redazione a cura di LinkEasy