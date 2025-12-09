Selezione pubblica Riviera Trasporti, domande entro il 15 dicembre per “Operatore qualificato”

Scade lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione indetta da Riviera Trasporti S.p.A. con avviso pubblico, finalizzata all’assunzione e alla formazione di una graduatoria per la figura professionale di “operatore qualificato” par. 140 CCNL Autoferrotranvieri. La posizione riguarda attività di manutenzione e riparazione meccatronica su mezzi, impianti e strutture, sia in sede sia in linea.

Tra i requisiti di accesso è richiesto il possesso di un diploma professionale triennale di operatore addetto alla riparazione dei veicoli a motore o titolo equipollente, oppure un titolo di studio specifico di livello superiore. In alternativa, è possibile accedere dimostrando esperienza lavorativa: almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni come meccatronico su veicoli delle categorie N2, N3, M2 o M3 (mezzi destinati al trasporto merci oltre 3,5 tonnellate o al trasporto persone con più di otto posti), oppure almeno 6 anni negli ultimi 12 su veicoli della categoria M1 (autovetture fino a 8 posti oltre il conducente).

La selezione prevede una prova teorica, scritta e/o orale, volta a valutare le competenze tecniche in materia di diagnostica, componentistica meccatronica, norme di igiene e sicurezza sul lavoro e capacità di comprensione delle istruzioni operative. Saranno inoltre accertate attitudini e motivazioni dei candidati. Coloro che supereranno la prova teorica saranno ammessi alla prova pratica, finalizzata a verificare manualità, precisione e autonomia nello svolgimento di attività tipiche del profilo, come operazioni di montaggio e smontaggio, diagnostica e utilizzo di strumenti tecnici.

Tutte le comunicazioni relative all’avviso, compresi i requisiti di accesso, sono disponibili sul sito www.rivieratrasporti.it, sezione “Società trasparente” – “Bandi di concorso” – “Avviso di selezione di personale 3/2025 Operatore qualificato”, oppure presso la sede della società in via Nazionale 365 a Imperia.

La domanda, debitamente sottoscritta e indirizzata a Riviera Trasporti S.p.A., dovrà riportare la dicitura “Selezione per Operatore qualificato” e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 dicembre 2025, pena l’esclusione. Sono ammesse tre modalità di invio: raccomandata A.R. all’indirizzo della sede, posta elettronica certificata all’indirizzo rivieratrasporti@pec.it, oppure consegna a mano presso la sede di via Nazionale 365, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 13:30.

Un’opportunità professionale che si inserisce nel percorso di rafforzamento delle competenze tecniche e operative di Riviera Trasporti, con l’obiettivo di garantire qualità e sicurezza nei servizi di mobilità del territorio.