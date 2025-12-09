Sapori&Saperi: dal fiore all’acqua di fiori d’arancio amaro, protagonista la Vecchia Distilleria di Vallebona

Giovedì 11 dicembre, alle ore 16, la Sezione Soci Coop Liguria di Imperia organizza l’incontro pubblico “Sapori&Saperi: Dal fiore all’acqua di fiori d’arancio amaro”, che si terrà nella Sala Punto d’incontro Coop di Imperia, con ingresso adiacente al punto vendita Coop di Via XXV Aprile a Oneglia.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, nasce dalla collaborazione con la Vecchia Distilleria di Vallebona e con l’Associazione Territoriale Slow Food Riviera dei Fiori-Alpi Marittime.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per scoprire e approfondire la storia di un prodotto unico, quasi scomparso e oggi recuperato come Presidio Slow Food: l’acqua di fiori di arancio amaro. Questo ingrediente, fondamentale nella tradizione dolciaria, è legato alla storica attività della distilleria fondata a metà Ottocento nell’entroterra di Bordighera e riaperta negli ultimi anni, riportando alla luce una tradizione che rischiava di andare perduta.

Durante l’incontro, Giampiero Laiolo, studioso di storia e cultura del territorio, dialogherà con Pietro Guglielmi per raccontare la vicenda della Vecchia Distilleria di Vallebona e il valore culturale ed enogastronomico dell’acqua di fiori d’arancio amaro. Sarà presente anche Daniela Di Forti, referente dell’Associazione Territoriale Slow Food Riviera dei Fiori-Alpi Marittime, a testimoniare l’impegno di Slow Food nella tutela delle produzioni locali e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’appuntamento si inserisce nel programma “Corsi&Percorsi”, promosso dalle Sezioni Soci di Coop Liguria per favorire scelte consapevoli da parte dei consumatori, approfondendo la conoscenza delle filiere, delle produzioni locali e della cultura alimentare. La giornata si concluderà con un brindisi augurale, in un clima di convivialità e condivisione, per celebrare insieme la riscoperta di un patrimonio che unisce storia, sapori e identità del Ponente ligure.