Triora: scaricavano le acque nere senza il collegamento alla linea pubblica, ora rischiano una denuncia penale

Scaricavano le acque nere delle loro abitazioni in un’area aperta dopo che la linea di scarico era stata rimossa. Si tratta di cinque abitazioni di località Rielli, nella frazione Cetta di Triora, piccolo centro della Valle Argentina.

I riscontri sono stati fatti dai Carabinieri che, a fine novembre sono stati incaricati dal Comune per verificare lo stato dei luoghi, per la linea di scarico privata delle acque nere, in via Carmo Langan. Si tratta di un immobile con 5 abitazioni, ai cui proprietari è stato intimato dal Comune stesso di ripristinare immediatamente la linea di scarico.

E’ infatti necessario garantire la sicurezza e salvaguardare l’incolumità pubblica e, proprio per questo è stata emanata una ordinanza che obbliga i 5 al ripristino entro 15 giorni. In caso contrario i proprietari delle abitazioni rischiano una denuncia penale.