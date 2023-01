Imperia: presente e futuro del depuratore, Chiarelli (Rivieracqua) “Interventi sugli scarichi a mare e c’è un progetto per rifare tutto il sistema di lancio”

“Il depuratore? Funziona, lo dicono i dati”. Senza giri di parole Valerio Chiarelli, direttore esecutivo di Rivieracqua, fa il punto sul depuratore di Imperia, al centro qualche mese fa di un’inchiesta che ha portato anche ad alcuni avvisi di garanzia per disastro ambientale, uno dei quali proprio all’indirizzo dello stesso Chiarelli.

A margine della conferenza stampa per illustrare il piano di Rivieracqua in vista dell’estate, il direttore esecutivo ha illustrato lo stato attuale dell’impianto e i lavori previsti. “Gli scarichi a mare sono oggetto di interventi per la condotta di rilancio - ha spiegato Chiarelli - abbiamo sostituito 130 metri su 800 nella parte a terra e adesso dovremmo sostituire 200 metri dello scarico di emergenza che è risultato occluso, rotto e interrotto sotto la scogliera. Aumentiamo la potenzialità con un tubo di maggiore diametro. Interverremo a giorni, appena arriveranno i materiali”.

E per il futuro? “Siamo in fase preliminare per il rifacimento globale di tutto il sistema del rilancio a mare compresa la stazione delle ex ferriere - ha concluso Chiarelli - è un lavoro da circa 3 milioni di euro che potranno essere coperti da eventuali finanziamenti”.