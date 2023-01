Imperia, il bilancio del 2022 del Consiglio Comunale: 10 sedute con 82 delibere approvate

Il Presidente Pino Camiolo traccia un bilancio del 2022 dell'attività del Consiglio Comunale di Imperia e annuncia alcune novità d'inizio 2023.

Nell'anno appena concluso le sedute del Consiglio Comunale sono state complessivamente 10, svolte tutte in presenza, con 82 delibere approvate. Per quanto riguarda, invece, le varie commissioni, si sono riunite 72 volte con la prevalenza, in ordine di sedute svolte, della commissione II (Bilancio e Sviluppo Economico) presieduta dal Consigliere Andrea Landolfi, della commissione III (Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici, Viabilità) presieduta dal Consigliere Giovanni Montanaro e della Commissione I (Affari Istituzionali e Organizzativi) presieduta dalla Consigliera Enrica Chiarini.

Nella prima seduta del 2023, già calendarizzata per il 9 gennaio, sarà distribuita ai Consiglieri Comunali la stampa del nuovo Statuto della Città di Imperia e del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, approvati rispettivamente il 13 marzo 2019 e il 10 maggio 2021.

“Una mole di lavoro notevole che ha visto, pur nei rispettivi ruoli di maggioranza e opposizione , la collaborazione da parte di tutti i consiglieri comunali e che ha permesso di ottenere risultati di assoluto valore per il bene della nostra città. Accanto al costante impegno del Sindaco e della Giunta per la crescita di Imperia, c'è stato infatti un lavoro di non secondaria importanza da parte dei Consiglieri Comunali. Il mandato che sta per concludersi è stato anche quello che ha visto l'approvazione, pressoché all'unanimità, del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, che stanno riscontrando apprezzamento anche nella pratica e di cui distribuiremo copia nella prossima seduta. Proprio per dare maggior risalto alle questioni regolamentarie, ho aperto di recente un canale facebook (Pino Camiolo Presidente del Consiglio Comunale), nel quale intendo, oltre a dare aggiornamenti sulle attività di Consiglio e Commissioni, anche illustrare, a servizio dei cittadini, alcuni articoli del Regolamento”, commenta il Presidente Camiolo.