Sanremo: il 2023 sarà l’anno del risparmio energetico, primi passi per il progetto illuminazione a led

Da qualche mese il risparmio energetico non è solamente questione etica, ma anche economica. Il caro bolletta pesa sulle famiglie e pesa sulle amministrazioni pubbliche chiamate a fare i conti con bollette milionarie dal grande impatto sui bilanci.

Il Comune di Sanremo già da qualche tempo aveva iniziato un piano per la transizione dell’illuminazione pubblica verso il led, tecnologia a consumo ridotto e dalla grande resa. Alcune strade e diversi edifici pubblici avevano già visto un cambio radicale nel sistema, ma c’è ancora tanto da fare.

Palazzo Bellevue ha iniziato l’anno mettendo le basi di un maxi progetto da 800 mila euro che porterà a un risparmio in bolletta quantificato in un milione di euro. Gli uffici hanno di recente stanziato 126 mila euro per la progettazione e la direzione lavori del piano che porterà ad avere l’intera città illuminata a led. Una volta ultimata la progettazione, l’intenzione del Comune è quella di procedere a ritmo serrato per la pianificazione dei lavori e per rendere effettivo l’atteso risparmio in bolletta.