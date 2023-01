Svezia-Italia: la partita si gioca a tavola, l’alta cucina stellata in scena all’Umami di Badalucco

Un evento unico, da non perdere, per gli amanti del cibo gourmet e del buon bere: l’alta cucina svedese che incontra quella italiana per una serata ricca di sapori e suggestioni. Ad organizzarla è Olio Roi, sabato prossimo alle 20, al nuovo e carismatico ristorante ‘Umami’, in via Ugo Secondo Partigiano 1, a Badalucco.

In collaborazione con i propri distributori svedesi, Roi accoglie uno dei suoi più importanti clienti nordici, il Grand Hotel di Stoccolma con lo Chef pluristellato Mathias Dahlgren e il suo staff. L’obiettivo è far assaporare lo stile della cucina nordica di alta qualità: un mix di piatti e tecniche davvero interessanti in grado di deliziare i palati più esigenti. In abbinamento con i prodotti dell’Olio Roi e i vini pregiati dell’Agricola Brandini di La Morra.

L’esperienza è di quelle da raccontare ai nipotini: a tavola approda il dna dell’identità svedese più autentica e non banale, elaborata con tecnica ardita e ingredienti selezionati con scrupolo scientifico. Il futuro dell'alta cucina per Dahlgren sta nel ‘naturale’: logica evoluzione del biologico, secondo uno chef che sa raccontare le sue idee accompagnandole con una lucida visione dei cambiamenti sociali e delle loro conseguenze sulle tendenze gastronomiche.

La sua filosofia: “Con un'identità svedese su una piattaforma regionale, creo la mia cucina, aperta a ingredienti e influenze locali e globali. Una cucina basata su prodotti naturali e gusto naturale, la cucina naturale.”

IL MENU - 8 portate tra Svezia e Italia

(In cucina: Matteo D’Elia (patron Umami), Mathias Dahlgren (Bib gourmand 2022, ex 2 Stelle Michelin, unico vincitore Svedese del Bocuse D’Or), Stefan Annomarc, Joakim Gustafsson, Staffan Naess, Jonas Hedenqvist)

- Amuse-bouche locali

- Ostrica alla brace, gel di Monocultivar Taggiasca Roi

- Sashimi di pescato locale, arancia sanguinella, riso nero e verbena

- Battuta di manzo nostrano, tosazu, maionese agli agrumi, uova di trota, olive taggiasche Roi in polvere

- Variazioni di radici, lamponi, tardivo e burro nocciolato

- Patate e fagioli di Badalucco, tartufo nero, scorze ed erbette

- Risotto, radici, cocco e fondo di triglia

- Cavoli e cavolfiori in dressing aromatico e salsa di soia

- Banana fermentata, mou, spuma al latte, macadamia

Costo del menù, bevande e coperto inclusi, è di 90 euro. Per info e prenotazioni +39 331 338 6005.