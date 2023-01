Sanremo: "Un Capodanno entusiasmante", la soddisfazione dell'Assessore al Turismo e del Presidente di Confcommercio

“E’ stato un Capodanno davvero fantastico e anche oltre alle aspettative, tenuto anche conto dell’intero weekend. Abbiamo ricevuto commenti molto positivi, in particolare dai turisti e con qualche ristoratore della zona. Ho visto bar e ristoranti gremiti, con tanta gente fino alle quattro del mattino”.

Sono le entusiastiche parole dell’Assessore al Turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ha commentato in questo modo una serata di Capodanno che ha visto la città dei fiori letteralmente invasa da residenti e turisti, che hanno regalato una nottata di festa, fortunatamente non funestata da gravi inconvenienti. “Sono passato dalle zone a maggior concentrazione di locali – prosegue Faraldi – e ho potuto constatare personalmente che tutti hanno lavorato molto bene. Tra l’altro ho apprezzato l’idea di fare una unica ‘filodiffusione’ della musica in piazza Bresca, che ha consentito una continuità nella colonna sonora della movida”.

Faraldi ha voluto ringraziare chi, mentre in tanti si divertivano, hanno dovuto lavorare: “L’ho già fatto dal palco del concerto di Irene Grandi – termina – e lo voglio fare anche adesso perché, senza le forze dell’ordine, le manovalanze e anche chi lavora nei locali, gli altri non possono fare festa. Un grazie a loro a nome di residenti e turisti. Da ricordare anche la presenza della nave della ‘Costa’, che ha dato ulteriore lustro alla nostra città”.

Gli ha fatto eco Andrea Di Baldassare, Presidente di Confcommercio a Sanremo: “Abbiamo avuto, nel settore turistico e ricettivo – ha detto – una grande qualità dei villeggianti, che negli anni scorsi non avevamo riscontrato. E questo, ovviamente, ha influito anche sugli incassi dei locali, che hanno lavorato molto bene in tutto il weekend”.

I dati sono infatti confortanti per tutti i giorni della fine dell’anno, visto che i ristoranti sono stati riempiti fin dal 30 dicembre e anche a mezzogiorno di Capodanno: “Dopo un dicembre non positivo – termina – il fine settimana che ha concluso l’anno vecchio è stato entusiasmante. E anche i commenti dei turisti lo confermano per il clima che, nonostante un po’ di nuvolosità, ci ha regalato temperature particolarmente miti”.

Un inizio di anno importante, che vede ancora tanti turisti in città, che resteranno con un ricambio per il fine settimana dell’Epifania, in attesa del mese che preannuncia un Festival che sarà sicuramente tutto da vivere, anche in chiave turistica.