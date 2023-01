Frana tra Montalto e Badalucco: primo contatto tra i sindaci e la Regione, Toti ha rassicurato un interessamento (Foto e Video)

E’ stata una giornata di passaggi burocratici e primi contatti con la Regione, per la frana che si è abbattuta nella tarda mattinata di ieri in Regione Poggio di Marò sul territorio del comune di Montalto Carpasio anche se al confine con Badalucco.

I Sindaci dei due piccoli centri della Valle Argentina hanno sentito telefonicamente il Presidente della Regione, Giovanni Toti, e l’Assessore Giacomo Giampedrone. L’evento è stato inserito nel portale della Protezione Civile, il secondo passo burocratico dopo l’ordinanza di chiusura del Sindaco di Montalto, che vieta il transito sulla strada, di fatto chiusa da ieri dopo i primi sopralluoghi dei Vigili del Fuoco.

La frana continua a muoversi e, questo ovviamente blocca eventuali interventi immediati per rimuovere terra e pietre che si sono accumulate da ieri. Dalla Regione, sia Toti che Giampedrone hanno dato rassicurazione per il loro interessamento, anche se ovviamente non si parla ancora di stanziamenti in merito.

Sul fronte di un eventuale crono programma di lavori tutto è ovviamente prematuro, visto che a breve è probabile che la parte più alta del terreno è destinato a cadere ulteriormente e, successivamente potrebbe essere organizzato il sopralluogo con una ditta specializzata, che potrebbe essere preparato poco dopo il weekend dell’Epifania.

Fortunatamente le due famiglie che vivono nella zona sono isolate solo dal passaggio in auto ma, a piedi, possono muoversi da una stradina vicina. Nulla da fare, invece, per l’agriturismo ‘Il Poggio di Marò’, che ha dovuto rinunciare alle prenotazioni previste proprio per il prossimo fine settimana. Per l’azienda è poi previsto un periodo di chiusura di circa un mese, nel quale i titolari si augurano che possa essere eseguito un primo intervento.