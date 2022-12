Le notizie più lette di ImperiaNews nel 2022: un anno di cronaca nera che chiude guardando alle elezioni

Notte violenta a Diano Marina: accoltellato il gestore di una spiaggia, atti vandalici in città.



È questa la notizia più letta nel 2022 su ImperiaNews. Un fatto di cronaca emerso durante una tranquilla domenica mattina che ha sconvolto la Riviera dei fiori.

La notizia è in linea con il trend generale degli ultimi 12 mesi dove le pagine di cronaca e di Imperia città risultano in assoluto le più consultate, seguite da Diano Marina. Scendendo a qualche click più in basso, troviamo "Commerciante paga la multa alla Stradale col pos e gli addebitano 5 euro: “E pensare che era stata fatta polemica per la gelateria che chiedeva 50 centesimi”.

Il gradino più basso del podio delle tre notizie che hanno destato maggiore curiosità è occupato da: "Arriva l’ombrello per i militari in divisa, il generale Bellacicco: “Il parapioggia era meglio se rimaneva nel cassetto di qualche ufficio romano".

Cambiando i parametri di analisi e passando a quelli mensili abbiamo un quadro ancora più particolareggiato di questo 2022 per il nostro giornale. Emerge così che a gennaio, tra le notizie più lette troviamo: la commozione di Ranzo per la morte di una giovane madre di due bambini e la chiusura del Vittoria a Imperia. A febbraio, ancora cronaca con il tentativo di rapimento di un ragazzino e l'eco del covid con 12 persone in quarantena che si sono autodenunciate mentre si trovavano a far la spesa al supermercato.

Marzo invece ha fatto i conti con i riflessi della guerra in Ucraina e il sequestro a Imperia dello yacht del magnate russo Alexey Mordashov, seguito dalla morte di Gianni Giuliano. Ad aprile la morte di un escursionista 55enne a Rezzo è stata la notizia più letta, tallonata dal raid vandalico in piazzale Cristino a Imperia. A maggio, le più lette sono state: il camionista finito sull'incompiuta a Imperia a causa di un errore del navigatore satellitare e la morte di Angiolino Casella a 56 anni.

A giugno troviamo la notizia più letta in assoluto del 2022, il gestore di una spiaggia accoltellato a Diano Marina e la morte del 22enne Davide Elena a San Bartolomeo al Mare. A luglio, la morte della 49enne Annalisa Prasciolu a Diano Arentino e la testimonianza del proprietario di una casa occupata in via dell'Ospedale a Imperia. Ad agosto, le altre due notizie sul podio delle più lette in tutto l'anno e il fulmine abbattutosi sulla spiaggia di Diano Marina.

A settembre registriamo tra le più cliccate: un grave incidente avvenuto sul capo Berta dove è rimasto ferito un 18enne e le proteste per l'utilizzo come camping dell'area parcheggio a fianco del parco Urbano. Oltre a questo degna di nota anche la posizione dell'approfondimento sui prezzi raddoppiati del pellet in tutta la provincia di Imperia. Una attenzione dovuta alle notizie nazionali sul caro energia.

Ottobre, è stato caratterizzato soprattutto dalle notizie di cronaca con la morte a 56 anni di Massimo Dentico e l'intervento della polizia che ha fermato un uomo mentre stava tentando di gettare dal terrazzo, la moglie e il figlio. A novembre, tra le più lette c'è il funerale di Nadia Agen la madre di Selvaggia Lucarelli e il lascito da 42mila euro alla casa di riposo Quaglia.