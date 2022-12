Triora: Halloween 2023, dopo le polemiche un 'rimborso' per chi non ha partecipato quest'anno (e non solo)

Il provvedimento riassume all'interno due notizie. La prima, una risposta alle problematiche evidenziate lo scorso 31 ottobre, con una miriade di commenti negativi e cattiva pubblicità sui social da parte di tutte le persone scontente che non erano riuscite a raggiungere il paese. Va detto però che per una tragica fatalità, a Molini di Triora, quello stesso pomeriggio, è esploso un appartamento che ha portato al grave ferimento di alcuni giovani e alla successiva morte di uno di loro, Leonardo Franza. Da un lato il fatto di cronaca, dall'altro la festa a pochi km di distanza con l'accesso a Triora consentito solo a chi aveva un biglietto e principalmente attraverso un pullman navetta, insufficiente a gestire la mole di persone che si sono presentate al varco.

Il provvedimento adottato dall'amministrazione del sindaco Massimo Di Fazio però ci dice anche qualcosa di più: la formula con biglietto a pagamento per Halloween sarà riproposta anche nel 2023. Il ricavo dalla vendita dei biglietti è andato in parte anche al Comune per coprire le spese di organizzazione e predisposizione per la sicurezza e la viabilità. Un cambio di formula rispetto al passato che ha pagato, considerando che in tempi brevissimi si è registrato il 'tutto esaurito'.