Sanremo: concluso il corso della Confartigianato ‘Sviluppo app no code con glide’ con Fabio Leanzi

È giunto al termine anche il corso organizzato da Confartigianato Imperia in collaborazione con Fabio Leanzi, Digital Designer e primo italiano ad aver ottenuto la certificazione di “Esperto” nello sviluppo di APP No Code con Glide. Il corso si è incentrato proprio su questo e ha nuovamente potuto contare su una decina di persone che, lezione dopo lezione e senza necessità di essere programmatori, hanno creato la loro app: un CRM base nel quale prendere appuntamenti, registrare clienti, avere informazioni su gli interventi eseguiti per ciascun cliente, promemoria sugli interventi da eseguire ed altro ancora.

Nel percorso intrapreso durante gli incontri, che si sono tenuti presso la sede della Confartigianato a Sanremo, gli iscritti hanno appreso come strutturare i dati, disegnare un’app, come popolarla con i dati essenziali, come relazionare i dati e quindi come pubblicarla e come configurarla.

“Devo fare i complimenti ai partecipanti al corso - ha dichiarato Carlo Rovere, Presidente Provinciale dei Pubblici Esercizi della Confartigianato - Formarsi è fondamentale. Strumenti che permettano di ottimizzare il proprio lavoro e il rapporto di gestione con i clienti è quanto occorre per lavorare al meglio e garantire un servizio che tenga in considerazione ogni singolo aspetto. Sono contento che un’associazione come Confartigianato offra un ventaglio di offerte formative così ampio, variegato ed in collaborazione con docenti di qualità”.

Per il 2023, all’inizio della primavera sono previsti sia una riedizione del corso sia un progetto in ottica local marketing in collaborazione con lo stesso Leanzi e Quokkas Consulting. Per conoscere tutti i corsi in programma è possibile inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.