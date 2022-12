Mercatino di Natale dell'I.C. Sanremo Levante, il ricavato destinato all'associazione Nicolò Govoni

La corale dei bambini e il mercatino di Natale hanno arricchito l’annuale open day dell'Istituto Comprensivo Sanremo Levante, presso la scuola primaria Poggio e la scuola secondaria di primo grado G.Pascoli. Il mercatino era allestito con oggetti realizzati a mano dagli alunni di tutte le classi e il cui ricavato verrà devoluto a Still I Rise, l’associazione di Nicolò Govoni che si occupa di costruire scuole e garantire l’istruzione ai bambini dei Paesi più svantaggiati, afflitti da guerre, povertà e sfruttamento del lavoro minorile.



Le scuole dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante sotto la guida della Dirigente AnnaMaria Fogliarini, da sempre attenta ai temi di solidarietà e promotrice di progetti di cittadinanza attiva, hanno così potuto mostrare anche alle famiglie dei futuri iscritti alcuni dei suoi lati migliori. "È stato celebrato l’arrivo delle festività natalizie con canti intensi e scatenati e un’attenzione particolare ai più svantaggiati, affinché le disparità nella qualità delle vita dei bambini delle varie parti del mondo possano diventare sempre più piccole" - sottolineano dalla scuola.



La referente di plesso Bruna Cottino ha così commentato questa importante giornata: “Mai come adesso è di importanza vitale trasmettere alle nuove generazioni questo messaggio: il cambiamento inizia dai piccoli gesti, e se vogliamo raggiungere grandi traguardi, bisogna cominciare a muovere piccoli passi. E noi abbiamo voluto dare il nostro piccolo ma grande contributo ai bambini di Still I Rise”