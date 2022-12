Reddito di Cittadinanza: Fratelli d'Italia al M5S “Crediamo che Traversi faccia finta di non capire”

“Crediamo che l’esponente del Movimento 5 Stelle faccia finta di non capire” interviene così il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia in risposta alle odierne dichiarazioni (QUI) del Deputato Traversi.

“Il Senatore Berrino - continua il direttivo di FDI - lo ha richiamato alla realtà, facendogli notare che, forse senza saperlo, già nella precedente legislatura avevano votato all’interno della misura GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) la condizionalità, per cui, esattamente come nella finanziaria 2023, chi rifiuta un lavoro, ma in GOL anche un corso formativo, perde il reddito. E poi, è’ inutile che si elenchi e si ripeta come quando si ascolta un disco rotto cosa si è’ detto sul reddito”.

“Chi non può lavorare - concludono i dirigenti provinciali di FdI - chi ha problemi di fragilità e via discorrendo continuerà a percepire il sussidio assistenziale come ora e magari di più. Chi può andare a lavorare dovrà andarci. Tutto qui. Quindi non si smantella il sistema assistenziale, ma se ne eviteranno le storture. Stiano pure sereni sia il deputato Traversi che il consigliere comunale Rizzo: il Senatore Berrino ha ascoltato tutto non si è perso nulla, purtroppo neppure i vostri interventi”.