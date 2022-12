Sanremo: bagno di folla per la finale del Cantainverno 2022 al Mamely risto-pub. Ecco i vincitori

Più di 300 persone hanno assistito dal vivo alla inale del Cantainverno 2022, kermesse canora che si è svolta al Mamely risto-pub di Sanremo oltre alle migliaia di connessioni via streaming e fm su radio Intemelia.

Questi i vincitori: Emilia Latella (cat.over) e Veronica Epifania (cat. under) secondi posti Yara de Carvalho (over) e Paolo Martini (under) più il premio utopia music.Terzi posti per Mario Papa (over) e Federico Veggian (under) piu il premio utopia music, Cristiano Pilone (under) premio utopia music, il premio della critica è andato a Luciana Modesti, il premio giuria popolare a Luca Rolando, il premio Bahama Star a Ferruccio Barricalla, il premio associazione Viva Armea a Maria Nardozza, il premio Mamely a Giancarlo Silvestri e il premio miglior interpretazione ad Olinda Di Dea. I vincitori al primo posto di categoria vincono anche l'incisione di un brano presso Quick Music Studio Sanremo.

“Grande lavoro svolto dalla giuria di qualità – spiegano gli organizzatori - composta dal maestro Ferdinando Mongelli, dal maestro Gian Luca Boetti, Christian G. e dal Cavalier Ramon Bruno che, con difficoltà, dato il livello alto delle performance, hanno saputo scegliere con accuratezza i vincitori che hanno meritato indubbiamente la posizione in classifica.

La direzione artistica del presidente Alex Penna, dell'associazione Viva Armea, organizzatrice dell'evento, si ritiene molto soddisfatta del risultato ottenuto sotto tutti i punti di vista, grazie anche alla presentazione impeccabile del mattatore delle serate Agostino Orsino.

La finalissima è stata trasmessa in diretta streamng e in FM su Radio Intemelia, la storica radio del Ponente Ligure di Lorenzo Devoto con la speaker Donatella Durando e il Mastro in regia, che ha riscontrato un ottimo successo a livello di connessioni, ricevendo sintonizzazioni e interazioni da tutte le parti del mondo.

Durante la finale del concorso canoro il pubblico è stato coinvolto anche da una sfilata di moda capelli, eseguite da Luca Rolando parrucchiere e dal suo staff. Le ragazze si sono ispirate ad un contesto rock, romantico ed elegante. Le canzoni sono state scelte per interpretare questi diversi contesti. A questa sfilata hanno partecipato: Elena Calce con la Strega, Ramona Leone con I wanna be your slave, Eleonora Puppo con Margherita, Alice Leone 3ª classificata a Miss Italia 2018 con Buonanotte all'Italia cantata dal vivo da Alessandro Fontò e Andrea con Nessuno. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dello staff: Vanessa Scopano e Alessandra Torta per le acconciature, Milena Camellini per il trucco, Alessandra De Pasquale per l'organizzazione, Gisella Panico per gli abiti titolare del negozio romantic shick presso riviera shop ville, e Desirée Sulsenti per le foto e i video.

Come ospite della serata si è esibita Veronica Seriani vocal coach performer e insegnante di canto presso la School of art di Albenga, nonché talent scout di Voci D'oro Festival di Montecatini, che si è esibita con un suo cavallo di battaglia, grido d'amore dei Matia Bazar.

Uno speciale ringraziamento alle sponsorship Playtek di Marco di Luca, Top selection Vini d'Italia di Eugenio Patricelli, Pasta fresca Morena, Hotel Principe, Luca Rolando parrucchiere, SanremoNews, Radio Intemelia, Quick music Studio, Bahama Star, Alma percorso vocale, associazione Viva Armea e Riserva Sonora Che hanno contribuito all'organizzazione della kermesse.

Lo staff del Mamely Risto-pub, capitanato dal titolare Giovanni Di Francesco con i figli Fabio e Simone, vi aspettano entusiasti per condividere insieme le emozioni della serata, annunciando in anteprima un nuovo appuntamento con il Super Karaoke remember Cantainverno, dove ci saranno tutti i protagonisti dell'evento svolto, per domenica 8 gennaio con animazione by Alex Penna, inaugurando il nuovo anno con l'appuntamento settimanale delle domeniche”.