Sanremo: addio ai pini di via Margotti, verrà rifatta la strada e saranno piantati nuovi alberi

Questa mattina è iniziata l'operazione di taglio dei 5 pini di via Margotti. Gli alberi vengono rimossi dalla ditta CG Garden per ordine del Comune. Si tratta di una attività propedeutica e necessaria per la futura messa in sicurezza della strada.

Alla radice del problema

Le radici degli alberi avevano sollevato talmente tanto l'asfalto da far diventare questa via una vera e propria gimcana. Una problematica nota e per la quale i tanti residenti della zona da tempo chiedevano a gran voce un intervento di messa in sicurezza. Negli anni, questi pericolosi rialzi hanno portato a incidenti e danneggiamenti delle auto. Un rischio che portava abitualmente le persone a invadere l'opposta corsia di marcia onde evitare di farsi male o rovinarsi i mezzi tra un sobbalzo e l'altro.

Addio ai pini

L'operazione di taglio è stata osservata con attenzione dagli abitanti della zona. Del resto si tratta di alberature che al di là del pericolo erano lì da almeno 70 anni. In molti ci hanno raccontato di esser cresciuti vedendo questi imponenti alberi.

Taglio, asfalto e nuovi alberi