Quest'anno 'botti' liberi in tutta la provincia? Ordinanze di divieto solo in tre comuni e le raccomandazioni dalla Regione

Negli anni scorsi sono stati molti i sindaci che, con apposite ordinanze, avevano vietato l’uso di botti e petardi sui territori comunali. Fatto salvo il fatto che gli obblighi erano poco seguiti e anche le sanzioni particolarmente esigue, quest’anno sono pochissimi i comuni della nostra provincia.

Dopo San Bartolomeo al Mare e Dolceacqua arriva l’ordinanza da Pompeiana, piccolo centro dell’entroterra di Riva Ligure mentre una raccomandazione arriva invece dalla Regione, in particolare dall’Assessore alla Tutela degli Animali, Simona Ferro: “Come ho fatto nel 2021, anche in occasione di questo capodanno rivolgo il mio pensiero agli animali domestici e invito la cittadinanza a evitare i botti”.

Il forte rumore dei petardi, lo ricordiamo, provoca stati di paura e angoscia nei nostri amici a quattro zampe alcune volte addirittura fatali per la loro vita. Tornando al Comune di Pompeiana, la decisione del Sindaco Vincenzo Lanteri sembra andare in controtendenza verso i suoi colleghi degli altri centri della provincia.

Quest’anno, dopo due Capodanni da dimenticare (uno addirittura con il coprifuoco), c’è ovviamente grande voglia di festeggiare e, forse proprio per questo la maggior parte dei primi cittadini dell’estremo ponente non ha promulgato ordinanze che, come dicevamo, ad onor del vero sono sempre state poco rispettate.

A Pompeiana, Dolceacqua a San Bartolomeo al Mare sarà quindi vietato fare esplodere o accendere artifizi pirotecnici o similari, ad esclusione di quelli provvisti di marcatura CE appartenente alla categoria F1 (cat.1) di libera vendita. Potranno essere esplosi in luoghi isolati e, comunque, lontani dall’abitato e a debita distanza da persone e da animali. Le multe vanno da 25 a 500 euro.