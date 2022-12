Sanremo: come ogni Capodanno parcheggio selvaggio di camper a Pian di Poma, sarà l'ultimo in attesa del 'Green Park'? (Foto)

Dovrebbe essere l’ultimo Capodanno in cui Sanremo vede lo ‘scempio’ dei camper nella zona di Pian di Poma. Forse ci toccherà osservarlo ancora per Pasqua ma, visto che per l’estate si potrà contare sul ‘Green Park’, la nuova struttura ricettiva a due passi dal mare di Pian di Poma, le lamentele che sono arrivate anche nelle ultime ore per i camper parcheggiati a Ponente di Sanremo, potrebbero essere le ultime.

Effettivamente dal punto di vista visivo la situazione non è delle migliori ed è anche ulteriormente aggravata da una strada che è resa pericolosa da buche e avvallamenti, oggi allagati per le ultime piogge. I turisti ‘viaggianti’ sono ammassati sulla via attorno ai campi sportivi di Pian di Poma e altri a ridosso della ciclabile. Forse non sanno nemmeno che il prossimo anno potranno usufruire della nuova struttura, un progetto ambizioso del valore di 4 milioni di euro in ‘project financing’ con l’affidamento alla società ‘O.I.T. Srl’ della famiglia Catto, proprietaria del vicino camping ‘Villaggio dei Fiori’.

Il Green Park, lo ricordiamo, ospiterà 90 piazzole per i camper in una struttura di alto livello per un mercato turistico sempre in grande crescita, specie nei Paesi del Nord Europa. E poi il parco urbano a mare, le nuove aree verdi, la nuova scogliera, senza dimenticare i livelli occupazionali e le opportunità di sviluppo e promozione turistica.

Ma, almeno per questo Capodanno, i camperisti sono costretti a parcheggi di fortuna e senza nessun servizio. Non c’è l’invasione a cui eravamo abituati sul lungomare Calvino, dove abbiamo trovato solo due mezzi tedeschi che, tra l’altro, si sono sistemati nella zona a pagamento. Per quanto riguarda Pian di Poma le foto sono eloquenti e, durante un nostro giro di perlustrazione, abbiamo potuto osservare come i camperisti viaggiano in bicicletta sulla pista vicina ma i bambini che giocano accanto ai mezzi non hanno un luogo consono dove divertirsi.

Intanto Sanremo si sta riempiendo e basta dare un’occhiata in giro per capirlo. Questa mattina la passeggiata Imperatrice, anche se non particolarmente assolata, vedeva un ottimo colpo d’occhio e, purtroppo, anche le strade del centro e all’ingresso della città, vedevano molte code. Da ieri le seconde case si stanno riaprendo e da oggi i turisti riempiranno gli alberghi per la grande attesa del Capodanno.

Per quanto riguarda i camper, infine, la speranza è quella di non vedere più una situazione del genere già dal prossimo anno, quando il ‘Green Park’ dovrebbe essere realtà.