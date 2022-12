Sanremo: scatta la gara d'appalto per la ristorazione scolastica, tre anni di affidamento e 6,50 euro a pasto

E’ stata avviata dal Comune di Sanremo la procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, per la durata di tre anni, con la possibilità di rinnovare per altri tre.

La base di gara è stabilita sui prezzi unitari da 6,50 euro a pasto, onnicomprensivo del servizio per un numero stimato di circa 350.000 pasti annui con medie giornaliere oscillanti da un minimo di 200 pasti (mese di agosto) ad un massimo di 2.200 pasti (mesi di ottobre, marzo e maggio). L’affidamento per la durata certa di tre anni ha un valore massimo presunto complessivo di 6.825.000 più l’Iva al 4% e oltre gli oneri di sicurezza per 25mila euro.

La gara per l’affidamento del servizio si svolgerà in forma telematica su piattaforma “Net4Market”.