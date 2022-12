Sanremo: Capodanno quasi 'sold out' sia negli alberghi che nei ristoranti dopo un dicembre in calo per la neve

Le ore successive al Natale confermano, sul piano turistico, le proiezioni dei giorni scorsi per Capodanno nelle strutture di Sanremo, sia gli alberghi che i ristoranti.

Se per i giorni di Natale e Santo Stefano si sono registrate buone presenze nei ristoranti e nei bar, la tradizione ha portato poca gente negli alberghi. Ma, da oggi le strutture ricettive inizieranno a riempirsi. Il pienone è previsto per tre o quattro giorni, tra il 29 dicembre e il 2 gennaio, anche se ci sono molte prenotazioni per i giorni successivi al Capodanno.

Per gli alberghi matuziani camere ‘sold out’ per la fine del 2022 e l’inizio dell’anno nuovo. Situazione analoga per il weekend lungo dell’Epifania, quando il tutto esaurito (qualche camera è ancora disponibile) garantirà un prolungamento delle vacanze a chi vorrà trascorrere alcuni giorni nella città dei fiori.

E per il ‘food & beverage’ come sta andando? “Le prenotazioni sono buone – dice il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassare – anche se non dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto un dicembre sottotono rispetto al 2021, anche se dobbiamo registrare il calo a causa della neve caduta da inizio mese, che ha invogliato molti appassionati. Sarà un Capodanno importante, che non basterà a bilanciare il mese perso. Ci sarà anche l’allungamento delle vacanze per l’Epifania e, per questo, siamo moderatamente ottimisti”. Oltre alla neve sulle piste c’è qualche altro motivo a cui attribuire il calo dei turisti a dicembre? “A differenza del periodo di pandemia – risponde Di Baldassare - quando la crisi c’era quasi esclusivamente per le aziende, quest’anno c’è anche da fare i conti con una possibilità di spesa inferiore, causato da caro bollette e dalla situazione economica generale”.

E, pensando al dopo feste di fine anno, c’è già chi parla di Festival. Ma per la kermesse canora è praticamente quasi inutile cercare una camera. Sanremo e le città limitrofe sono strapiene per la settimana della canzone: un altro momento clou per la città dei fiori.