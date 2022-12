Skincare per uomo e donna: quali sono i prodotti indispensabili?

La skincare – letteralmente: cura della pelle – va ben oltre la semplice pulizia del viso: oggigiorno questo concetto racchiude una serie di passaggi che mirano ad idratare, tonificare e nutrire la cute, regalandole un aspetto più fresco, giovane e in salute.

Sfatiamo subito alcuni miti: non è vero che la skincare sia soltanto una “roba da donne”, né che risulti del tutto inutile – o quasi – per le persone al di sotto di una certa soglia di età.

Al contrario, tutti noi dovremmo ritagliarci qualche minuto, durante la giornata, per prenderci cura di quella parte del corpo che, di fatto, costituisce un vero e proprio “biglietto da visita” con il quale ci presentiamo al prossimo: il viso. O, per meglio dire, la pelle del viso.

Un altro errore comune consiste nell’utilizzare prodotti a caso, magari perché pubblicizzati sulle riviste o consigliati dalla nostra beauty-influencer preferita. In realtà, oggi sappiamo che, per ogni tipo di pelle (secca, grassa o mista), esistono creme, detergenti e tonici più o meno indicati. Pertanto, adottare la giusta skincare può davvero fare la differenza, attenuando i piccoli inestetismi e contribuendo, in generale, a migliorare il nostro aspetto esteriore.

Vediamo, quindi, quali sono i prodotti indispensabili per la cura giornaliera della pelle.

#1 Detergente viso

Il primo step della nostra skincare consiste in una profonda pulizia del viso, da effettuare con un detergente cremoso, oppure in schiuma o gel. A prescindere dalla formulazione scelta, è importante che il prodotto sia delicato e leggero, in modo tale da non creare rossori e irritazioni. Il momento della detersione è essenziale per liberare la pelle dalle tossine, dagli eccessi di sebo e dai residui di make-up e andrebbe replicato sia al mattino, sia alla sera.

#2 Tonico

Un prodotto poco conosciuto e, spesso, sottovalutato, ma non per questo meno utile ai fini di una corretta skincare. Ma qual è esattamente la sua funzione? La risposta è semplice: se applicato subito dopo la prima fase, ovvero quella della pulizia e del risciacquo, il tonico favorisce l’espulsione di tutte le minuscole impurità rimaste “intrappolate” nella cute. Spesso, inoltre, l’acqua del rubinetto contiene calcare, metalli pesanti ed altri residui che, se non vengono rimossi mediante il passaggio del tonico, finiscono per depositarsi sulla pelle.

#3 Crema viso

Il terzo prodotto di cui è impossibile fare a meno è la crema viso per il giorno o per la notte, a seconda che si tratti della routine mattutina o serale. Per individuare la formulazione più adatta, occorre esaminare le caratteristiche della pelle e gli inestetismi che ne derivano: una produzione abbondante di sebo, ad esempio, crea uno strato unto e lucido che si concentra soprattutto nella cosiddetta “zona T” (ossia fronte, naso e mento). Di contro, la pelle secca risulta particolarmente fragile, poiché tende ad irritarsi con facilità, oltre che ad arrossarsi e screpolarsi, e di conseguenza a “tirare” con l’arrivo dei primi freddi. Vi sono, poi, le pelli miste, che presentano entrambe le problematiche, ma in aree differenti del viso. Questa tipologia è la più difficile da trattare, in quanto necessita di una crema idratante che vada a nutrire le zone più secche e che abbia, allo stesso tempo, un’azione purificante e riequilibrante, in modo da uniformare l’aspetto del viso ed attenuare i contrasti.

#4 Siero

Immancabile nella beauty-routine degli uomini e delle donne over 35, ma consigliatissimo anche per i più giovani: stiamo parlando del siero, un prodotto che va applicato subito dopo la crema idratante, per ottenere un effetto illuminante e rigenerante. Per le pelli mature rappresenta un vero toccasana contro rughe e segni del tempo. In tutti gli altri casi, oltre a tonificare e nutrire la cute dall’interno, rallenta il naturale processo di invecchiamento.