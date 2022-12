Ventimiglia: tassazione al 5% per i frontalieri, Fratelli d'Italia ringrazia il Governo e Berrino

Il coordinatore di fratelli d'Italia di Ventimiglia, Bartolomeo Isnardi, insieme al direttivo e ai numerosi iscritti, hanno ringraziato il Governo Meloni e il Senatore Gianni Berrino per aver ottenuto la non facile riduzione, dal 23% al 5%, della tassazione fortemente penalizzante dei nostri pensionati che in Monaco hanno prestato la loro attività lavorativa.

“Un traguardo che è stato raggiunto con successo – dice Isnardi - dopo il lunghissimo impegno dei nostri esponenti, e che è la dimostrazione che Fratelli d'Italia rappresenta sul territorio, non solo nazionale ma anche di confine, un importante baluardo per i diritti e il benessere dei cittadini”.